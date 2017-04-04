HABER: Ceylan Beykoz

Şehzade Kreşi müdürü Dilek Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada,

Ormanlar, bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağıdır. Binlerce bitki ve hayvan türünün yaşadığı ormanların faydalarını saymakla bitiremeyiz. Her orman birer oksijen ve yağmur fabrikası gibidir.

Ormanlarını bilinçsizce tüketen ülkeler, sadece çölleşmekle kalmazlar, sahip oldukları en değerli kıymeti ve en büyük doğal zenginliği de kaybetmiş olurlar.

Bizler de Şehzade Kreşi olarak, öğrencilere çevre bilincini aşılamak ve doğa sevgisini küçük yaşta kazandırmak amacıyla fidan dikimi yaptıklarını söyledi.