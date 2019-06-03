Şeker tüketimine dikkat!!!

Haber: C. Kutay AYKAN

Ramazan ayı boyunca tutulan orucun ardından psikolojik olarak daha fazla yemek yeme eğilimi görülüyor. Bayramda ölçüsüzce besin tüketimi; kronik hastalığı olan kişilerde sorunlar oluşturabileceği gibi sağlıklı bireyler için de risk içermektedir.

BAYRAMDA AŞIRI ŞEKER ALIMINA DİKKAT!!!

Ramazan Bayramında özellikle tatlı tüketiminde aşırı bir artış yaşanıyor. Bayram ziyaretlerinde şeker, çikolata ve tatlıların çok tüketilmesi, aşırı şeker yüklenmesine, sonrasında da kan şekerinin ani düşmesine sebep oluyor.

Diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, kalp-damar hastalıkları, mide-bağırsak hastalıkları olanların ve yaşlı ve çocukların aşırı tatlı tüketimi ve şeker alımına daha da hassas davranmaları gerekiyor. Ayrıca ramazan ayı süresince aç kalmaya kendisini adapte eden metobolizma, bayramda gelen aşırı beslenme ile kilo problemlerini de ortaya çıkarıyor.

Özellikle hamur ve şerbetli tatlıların yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi, her ikram edilen tatlı, çikolata ve şekerin kabul edilmemesi, şeker ve tatlı ile giderilen açlığın ana öğünleri engellemesi nedeniyle dengesiz beslenmeye neden olacağından kontrollü tüketilmesi gerekmektedir.

İÇECEKLER DE MASUM DEĞİL…

Sadece yenilen tatlılar değil içecekler konusunda da dikkat edilmelidir. Bayram ziyaretlerinde aşırı tüketilen çay ve kahve içerken alınacak şeker miktarı azaltılmalıdır. Ramazanın ve Bayramın yaz aylarına denk gelmesi şekerli hazır meyve suları ve limonata gibi aşırı şekerli içeceklerin de çok tüketilmesine neden olmaktadır. Sıvı alımının dengelenmesi için bol su içilmesi ve soda ayran gibi içeceklerle takviye alınması önerilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 14:18