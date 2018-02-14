Haber: Semih Baykal

Şekerbank düzenlenen bir törenle Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası ile “Kapımız Esnafa Açık” protokolü imzaladı. Bolu şubesi’ni kapsayacak protokol, Şekerbank Bolu Şube Müdürü Said Çetintaş ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal arasında imzalandı.

“Kapımız Esnafa Açık” platformu ile esnafın iş hacminin artması ve böylece kapılarının hep ‘açık’ kalması, üretimin ve beraberinde ülke ekonomisinin canlanmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Protokol ile odaya kayıtlı olan esnafın, aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli ve 48 aya varan vade seçenekleriyle finansman ihtiyaçları da karşılanıyor.

“Kapımız Esnafa Açık” protokolünün imza töreninde konuşan Şekerbank Bolu Şube Müdürü Said Çetintaş, “Kapımız Esnnafa Açık” projesinin “Mahallemizi mahalle yapan esnafımız için el ele verelim, kapıları hep açık kalsın” mesajı ile başladığını belirtti. Kampanyaları kapsamında tüketicileri mahalle esnafından alışveriş yapmaya yönlendirdiklerini ve bu alandaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Çetintaş, “Açık” platformu ile esnafın işlerini kolaylaştıracak, onların rekabet gücünü arttıracak ve onları teknolojiye, değişime açacak yeni ürünler sunduklarını kaydetti.