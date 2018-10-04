Haber: Esra ÖZTÜRK

Mart 2019 Yerel seçimlerinde CHP’den aday adaylığını açıklayan CHP Bolu Belediyesi Meclis Grubu Başkan Vekili Erhan Beykoz’u, Şekerbank Ankara Bölge Yöneticisi Cevat Alkış, Bölge Müdürü Murat Topçu, Şube Müdürü Said Çetintaş, Servis Müdürü Yavuz Kayım hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sohbet ortamında geçen ziyarette CHP’den aday adaylığını açıklayan Erhan Beykoz’a şube ve bölge müdürleri hayırlı olsun dileklerini iletti. Erhan Beykoz, şube ve bölge müdürlerine teşekkür ederek, yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.