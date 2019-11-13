Şekerbank muhtar ziyaretlerine devam ediyor

Haber: Ceylan Beykoz

Müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayıp onlara yönelik çözümler üreten Şekerbank, sunduğu bankacılık hizmetleriyle toplumsal kalınmada önemli role sahip muhtarların çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. Hayata geçirdiği “Muhtarım Paketi” ile masrafsız krediden ücretsiz ferdi kaza sigortasına birbirinden uygun fırsatları muhtarlarla buluşturan Şekerbank, bu iş birliğiyle daha çok çiftçi ve esnafı da desteklemeyi hedefliyor.

Şekerbank Bolu Şube Müdürü Said Çetintaş, Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen’i ziyareti sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mahallesinin, köyünün ihtiyaçlarını ve sorunlarını en iyi bilen bir kamu görevlisi, fikrine değer verilen yol gösterici bir toplum önderi olan muhtarlarımız devlet yönetiminin ilk halkası konumundadır. Bu doğrultuda öncelikle muhtarlarımızın ihtiyaçlarını dinleyerek hazırladığımız ‘Muhtarım Paketi’ ile muhtarlarımıza birçok avantaj sunuyoruz. Muhtarlarımızla iş birliğimizin daha çok çiftçi ve esnafımızın desteklenmesi için güzel bir başlangıç olmasını umuyoruz.”

Çetintaş ayrıca “Muhtarım Paketi” ile ilgili detaylı bilgiye tüm Şekerbank şubelerinden ulaşılabildiğini belirtti.