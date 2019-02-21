Şekerbank'tan "Kapımız Esnafa Açık" protokolü

Şekerbank, düzenlenen bir törenle; Bolu Bakkallar,Şekerciler ve Bayiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile "Kapımız Esnafa Açık" protokolü imzaladı.

Şekerbank'tan "Kapımız Esnafa Açık" protokolü

Haber: Kasım ŞAHİN

Şekerbank Bolu Şubesi'ni kapsayacak protokol, Şekerbank Bolu Şube Müdürü Said Çetintaş ile Bolu Bakkallar Şekerciler ve bayiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Selahattin Ayen arasında imzalandı."Kapımız Esnafa Açık" protokolü ile odaya kayıtlı olan esnafın, aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli ve 36 aya varan vade seçenekleriyle finansman ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca, protokol kapsamında odaya kayıtlı olan esnafın maliyetlerini rahat yönetebilmeleri için farklıücretler ödemeden kullanabilecekleri komisyonsuz sabit ücretli "Fiks POS" ürünü de sunuluyor. "Kapımız Esnafa Açık" platformu ile esnafın iş hacminin artması ve böylece kapılarının hep 'açık' kalması, üretimin ve beraberinde ülke ekonomisinin canlanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

"Kapımız Esnafa Açık" protokolünün imza töreninde konuşan Şekerbank Bolu Şube Müdürü Said Çetintaş, "Kapımız Esnafa Açık" projesinin "Mahallemizi mahalle yapan esnafımız için el ele verelim, kapıları hep açık kalsın" mesajı ile başladığını belirtti. Kampanyaları kapsamında tüketicileri mahalle esnafından alışveriş yapmaya yönlendirdiklerini ve bu alandaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Çetintaş, "Açık" platformu ile esnafın işlerini kolaylaştıracak ve onların rekabet gücünü artıracak yeni ürünler sunduklarını kaydetti.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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