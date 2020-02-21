Şekerbank’tan “Kapımız Esnafa Açık” protokolü

Haber: Ceylan Beykoz

“Anadolu Bankacılığı” misyonu doğrultusunda üretimi destekleyen Şekerbank, Bolu Elektrikçiler ve İnşaat Sanatkarları Odası ile “Kapımız Esnafa Açık” protokolü imzaladı. Şekerbank Bolu Şubesini kapsayacak protokol, Şekerbank Bolu Şube Müdürü Hilmi Tokmar ve Bolu Elektrikçiler ve İnşaat Sanatkarları Odası Başkanı Mustafa Yaman arasında düzenlenen törenle imzalandı.

ESNAFA 3 AY ÖDEMESİZ 3 AYDA BİR TAKSİT ÖDEMELİ VADE AVANTAJI

“Kapımız Esnafa Açık” protokolü ile odaya kayıtlı olan esnafın, aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli ve 36 aya varan vade seçenekleriyle finansman ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca protokol kapsamında odaya kayıtlı olan esnafın maliyetlerini rahat yönetebilmeleri için farklı ücretler ödemeden kullanabilecekleri komisyonsuz sabit ücretli “Fiks POS” ürünü de sunuluyor. “Kapımız Esnafa Açık” platformu ile esnafın iş hacminin artması ve böylece kapılarını hep açık kalması, üretimin ve beraberinde ülke ekonomisinin canlanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Protokolün imza töreninde konuşan Şekerbank Bolu Şube Müdürü Hilmi Tokmar, “Kapımız Esnafa Açık” projesinin “Mahallemizi mahalle yapan esnafımız için el ele verelim, kapıları hep açık kalsın” mesajı ile başladığını belirtti. Kampanyalar kapsamında tüketicileri mahalle esnafından alışveriş yapmaya yönlendirdiklerini ve bu alandaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Tokmar, “Kapımız Esnafa Açık” platformu ile esnafın işlerini kolaylaştıracak ve onların rekabet gücünü artıracak yeni ürünler sunduklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2020, 13:10