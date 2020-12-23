Şekerbank’tan TSO üyelerine özel finansman

Haber: BMA

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Oda üyelerine yönelik yapılan anlaşma ve protokollere bir yenisi Şekerbank ile eklendi. Oda üyelerinin Şekerbank’tan kullanacakları ticari krediler için cazip ve avantajlı koşullar taşıyan protokol, Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen bir törenle, TSO Başkanı Türker Ateş ve Şekerbank Bolu Şube Müdürü Hilmi Tokmar arasında imzalandı.

36 AY VADEYLE LİMİTSİZ KREDİ

Törende konuşan TSO Başkanı Türker Ateş, üyelerinin finansa erişimine yeni bir alternatif kazandırmak amacıyla hayata geçirilen protokol kapsamında Oda üyelerinin Şekerbank’tan herhangi bir üst limit olmaksızın, 36 aya kadar vadeyle, liste faiz oranlarının daha altında indirimli faiz oranlarıyla, 3 ay ödemesiz veya üçer ayda bir ödeme gibi seçenekler de içeren, ilk kez POS kullanan KOBİ’lerden ilk 3 ay POS komisyonu alınmayan, kredi kullanım masraflarının da % 1’den % 0,5’e kadar çekildiği ticari kredi enstrümanından yararlanabileceklerini ifade etti. Ateş, işbirliğinden dolayı Şekerbank Bolu Şube Müdürü Hilmi Tokmar’ın şahsında tüm Şekerbank yönetimine teşekkür ederek kredinin Oda üyelerine hayırlı olmasını diledi.

“SALGININ ETKİLERİNİN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Şekerbank Bolu Şube Müdürü Hilmi Tokmar ise sorumlu bankacılık anlayışımız kapsamında 67 yıldır iyi ve kötü günde Anadolu’daki üretenlerin yanında yer alıyoruz. Zorlu salgın sürecinde de müşterilerimizi destekleyerek salgının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için çalışıyoruz. Bu protokol ile de Bolu Ticaret ve Sanayi Odamızın üyelerine farklı ödeme seçenekleriyle finansman ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyoruz. Her dönem olduğu gibi bu dönemde de müşterilerimizi destekleyerek onların yanında yer almayı sürdüreceğiz” şeklinde konuşarak Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’e ve Oda Yönetim Kurulu’na destek ve işbirliğinden dolayı teşekkür etti.