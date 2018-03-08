Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye genelindeki 14 şeker fabrikasının hükümet tarafından özelleştirme kapsamına alınmasının ardından konu hakkında basın açıklaması düzenledi. Türkoğlu, Bolu’daki şeker üretimi ve tarım alanları hakkında şu açıklamada bulundu; “Sözlerime bugün aramızdan ayrılan Semra öğretmenimizin, ailesine, sevenlerine, öğrencilerine, öğretmenlerimize başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Semra öğretmenimiz nurlar içinde uyusun, mekanı cennet olsun. Hepinizin bildiği gibi şu günlerde ülke gündemimizde Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi var. Bulunduğu ile ve çevre illere ekonomik olarak çok büyük katkıları olan şeker fabrikalarının, halkımızın sağlıklı şeker tüketmesine de faydası var. Hepinizin bildiği gibi Bolumuzda ilçeleri ile beraber şeker pancarı tohumu ve şeker pancarı yetiştiren illerimizden biri idi. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında Bolu merkezde 4330 hektar alana şeker pancarı tohumu ekilerek 563 ton ürün elde edildi” dedi.

İLÇELERDENDE ÖRNEK VERDİ

Türkoğlu, ilçelerdeki tarım hakkında da; “Yeniçağa ilçemizde 2150 hektar alana şeker pancarı tohumu ekilerek 258 ton elde edildi. Mudurnu ilçemizde 2002 yılında 3000 hektar alana şeker pancarı ekilerek 8100 ton ürün elde edildi. Göynük ilçemizde ise 2002 yılında 2000 hektar alana şeker pancarı ekilerek 6800 ton ürün elde edildi. 2017 yılında ise sadece 217 hektar alana şeker pancarı tohumluğu ekilerek 46 ton ürün ekildi. AKP iktidarda bulunduğu 16 yıl boyunca sadece fabrikaları özelleştirmedi, çiftçimizi, köylümüzü artan maliyetler yüzünden üretemez, tarım ve hayvancılık yapamaz hale getirdiğinin en büyük kanıtıdır. Köylümüz plansız, programsız ranta yönelik sürdürülen AKP iktidarının politikalarının etkisinde kalarak ellerindeki verimli tarlaları, kat karşılığı veya bugün göze büyük gelen paralara satmaktadır. Zarar eden çiftçiliği terk edip gelecek nesilleri aç bırakacak yapılaşmanın cazibesine kapılmış durumdadır. Bu durum ne yazık ki Bolumuz içinde geçerlidir. Türkiye ortalamasının üzerinde verimli topraklar sahip Bolumuz imara açılarak tarım arazilerini kayıp etmektedir. Örneğin, buğday üretimi verimliliği Türkiye ortalaması 1.941 kg/ha iken Bolu’da 2.300 kg/ha’dır. Arpada, Türkiye ortalaması 2.145 kg/ha iken Bolu’da 2.380 kg/ha’dır. Nohutta Türkiye’de ortalama verim 906 kg/ha iken Bolu’da bu rakam 1.750 kg/ha’dır. CHP Bolu Merkez ilçe olarak partimize üye olan Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi ve ilgili meslek gruplarından mezun arkadaşlardan oluşan ekiplerle köylerimizde bilgilendirme toplantısı yapmaya, tarımın ve hayvancılığın milli bir olaya olduğunu Milletimizin Efendisi olan köylümüze anlatmaya çalışacağız. Umut ediyoruz ki ülkemizi bugün yöneten kadrolar gelecek nesilleri düşünerek gerekli düzenlemeleri ve çalışmaları yapar”

BOLU BELEDİYESİNİN 94 MİLYON BORCU VAR

Basın açıklamasının ikinci bölümünde Bolu Belediyesinin borçları hakkında yapan Türkoğlu; “Bildiğiniz gibi iller bankasına borcu olan iller açıklandı. Bolu 94 milyon TL ile onuncu sırada yer almaktadır. Bu 2017 yılına ait bir borçtur. Bolu Belediyesinin 2013 yılında 42 milyon 459 TL, 2014 yılında 52 milyon 963 TL, 2015 yılında 64 milyon 037 TL, 2016 yılında 73 milyon 618 TL, 2017 yılında 94 milyon borcu bulunmaktadır. Şimdi bizim merak ettiğimiz şu Bolu Belediyesinin iller bankasına toplam borcu ne kadar? Fonlara, piyasaya, özel bankalara borcu var mıdır? 300 milyon bütçesi olan Bolu Belediyesinin toplam borcu ne kadar? Bu konu ile ilgili Belediye Meclis Üyelerimizle görüşerek bilgi sahibi olamaya çalıştık. Ama ne yazık ki bilgi sahibi olamadık. Şeffaf bir Belediye ve şeffaf bir belediye başkanı arzu ediyoruz. Sayın Belediye Başkanın sorularımıza somut veriler ile cevap vermesini arzu ediyoruz”

GELECEĞİMİZE İPOTEK KONULMUŞTUR

Basın toplantısına katılan CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu’da, tarım alanları hakkında şunları söyledi; “İlimizdeki birçok birinci derecedeki tarım alanlarının imara açılmasının ve bilinçsiz yapılan inşaat çalışmaları yüzünden tarım alanlarının talan edildiğini açıklayan CHP İl Başkanı Kazım Karsu’da şunları söyledi; “Birinci derecedeki tarım arazilerimiz inşaat alanlarına döndü. Tarım arazilerimizin durumu içler acısı durumunda. Çivril ve Yukarı Soku hem meyve hem de sebze açısından çok önemli bir tarım bölgesiydi. Şimdi buralar inşaat alanlarına döndü. Geri dönüşü mümkün olmayan bir yola girilmiştir. Geleceğimize ipotek konulmuştur. Tarih bir gün, üzerinde oturan bu vatandaşların sessiz kalınmışlığını yazacaktır” dedi.