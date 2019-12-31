Sekiz at itlaf edildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Abant önce Ruam hastalığı sebebiyle karantinaya alınmış bölgeye hayvan giriş çıkışı yasaklanmıştı. Konuya ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Abant Tabiat Parkı'nda bulunan 8 atın ruam hastalığı şüphesiyle karantinaya alındığını belirterek, sonuçların önümüzdeki hafta geleceğini söylemişti. Bakan Yardımcısı Metin’in karantinaya alındığını söylediği sekiz atta da Ruam Hastalığı tespit edildi. Toplum arasında at vebası olarak bilinen ve insanlara da bulaşma özelliği olan hastalık nedeniyle atlar itlaf edildi. Yabani hayvanların yememesi için itlaf edilen atlar kireçle doldurulan derin çukurlara gömüldü. Ayrıca Tabiat Parkı’ndaki 83 at üzerinde yapılan testlerde sonuçlandı. 83 attan sadece itlaf edilen 8 atta ruam hastalığı testi pozitif çıktı. Ruam hastalığına yakalanan atların İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde itlaf edilerek gömülmesinin ardından bölgedeki karantinanın kaldırılması gündeme geldi. İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri Abant’ta bulunan atların testlerini düzenli olarak yaparak denetimlerini sürdürüyor. Kısa sürede hastalık nüksetmezse tabiat parkındaki karantinanın kalkacağı belirtildi.