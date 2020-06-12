Seks skandalının ardından 3. soruşturma

Haber: Erdal Tanrıverdi

Diş Hekimi Yüksel T. hakkında, Bolu’da bir diş polikliniğinde bir bayan hastaya implant yaptığı ve implantı hastanın sinüsüne kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturma sırasında Yüksel T.’nin Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi olduğu anlaşıldı. Kamu kurumunda çalışan bir diş hekiminin özelde çalışama yasağına rağmen, Başhekim Yüksel T.'nin Bolu’da bir muayenehanede çalışması tepkilere neden oldu. Konunun Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaşmasının ardından bu kez marifetli Başhekim hakkında Sağlık Müdürlüğü tarafından yasaya ve yönetmeliklere aykırı davranış sebebiyle bir soruşturma daha açıldı.

Yüksel T. hakkında, kurumunda çalışan üç kadın personelin “Bize gurup seks teklif etti” şeklinde şikayeti sonrası açılan başka bir soruşturmanın ise halen sürdüğü öğrenildi.