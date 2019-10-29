Sektör dibe vurdu

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Doğu Marmara Bölgesi Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu illerinde 2019 yılı Eylül ayında 7 bin 822 konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2019 yılı Eylül ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 3 bin 264 konut, Sakarya' da bin 988 konut, Düzce'de 765 konut, Bolu'da 759 konut ve Yalova'da bin 46 konut satışı gerçekleştiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2019, 10:13