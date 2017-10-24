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24 Ekim 2017 Salı
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    • Sektör sorunları yemek firmalarıyla görüşüldü

    Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda Gıda ve Yem Şube Müdürü Olgun YAZAR, Gıda Mühendisi Uğur KÜÇÜKKAYA, Veteriner Hekim Seda UZUNOĞLU tarafından ilimizde faaliyet gösteren yemek üreten ve dağıtan işletmelere yönelik eğitim toplantısı yapıldı.

    24 Ekim 2017 Salı 15:43
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    Sektör sorunları yemek firmalarıyla görüşüldü

    Haber: Ceylan Beykoz

    Toplantı, merkez ve ilçelerden işletme yetkilileri ve istihdamı zorunlu personel olarak çalışan 30 meslektaşımızın yanı sıra Bolu Gıda Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Cem KÖSEMECİ ve Bolu Veteriner Hekimler Odası Temsilcisi Alparslan AKPINAR’ın katılımıyla gerçekleşti.

    Toplantıda hazır yemek, tabldot yemek ve meze üretimi yapan işletmelerin yetkililerine ve burada istihdamı zorunlu personel olarak çalışan meslektaşlarımıza 5996 Sayılı Kanun kapsamında sektörle ilgili bilgilendirme yapıldı. İşletme yetkilileri ve de istihdamı zorunlu personellerin mevzuat çerçevesinde yerine getirmesi gereken sorumluluklar anlatılmış denetimlerimizde karşılaşmak istemediğimiz hususlar hakkında gerekli uyarılar yapıldı. Yapılan eğitimin ardından katılımcılar söz alarak karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. Yapılan eğitim sonrası alınan geri bildirimlerin oldukça olumlu olduğu görülmüş bu tarz eğitimlerin belli periyotlarla yapılması kararlaştırıldı.

    Konu hakkında açıklama yapan Bolu il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Müdürü Fahri TETİK;

    “Bolu İl merkezinde 18, ilçelerde 5 adet olmak üzere toplam 23 adet hazır yemek, tabldot yemek ve meze üretim faaliyeti gösteren işletme mevcut olup bu işletmelerin denetimi Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri tarafından hijyen esasları ve iyi uygulamaları dikkate alınarak 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. Hepimizin bildiği gibi gıda da hijyen hayati risk faktörüdür. Bu açıdan denetim faaliyetleri 7/24 esasına göre ALO 174 hattına gelen ihbarlar dahilinde mesai gözetmeksizin sürdürülmektedir” dedi.  

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Gıda, Tarım, Hayvancılık

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