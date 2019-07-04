Sektör sorunlarını BTSO’da tartıştılar

Haber: Gönül Olutürk

Ekonomik krizin en çok etkilediği inşaat sektörünün temsilcileri Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında toplandılar. Sektör en kalabalık iş kolu olmasına rağmen toplantıya katılımın az olduğu görüldü. Sektör temsilcileri TSO yöneticileriyle yapılan toplantıda yoğun olarak emlak piyasasında talep eksikliğinden şikayetçi oldular. Faizlerin yükselmesiyle konut satışlarında daralma meydana geldiğini belirten inşaat sektörü temsilcileri, çeşitli önerilerde bulundular. Sektörel sorunlar tartışılarak çözüm yolları arandı. Şikayet konuları arasında kredi faizlerinin yüksekliği, KDV iadelerinde yaşana sorunlar, vergiler, maliyetlerin yüksekliği, maliyetinin altında satış yapıldığı dile getirildi.

İnşaat sektörü temsilcileri yaşanan ekonomik krizin 3-4 ay sonra hafifleyeceği görüşüne olumlu yönde bakmazken öncelikle kredi faizlerinin düşürülerek talebin canlandırılması gerektiği vurgulandı. BTSO inşaat komisyonunca düzenlenen toplantıda not alınan konuların ilgili mercilere iletileceği bildirildi.