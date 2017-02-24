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Bolu’nun ekonomik durumu ve potansiyelini, devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdam konularının değerlendirildiği İl Ekonomi ve İstihdam Koordinasyon Toplantısı Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığında yapıldı. Toplantıda devlet destekleri ve teşvikleri hakkında bilgilendirilen özel sektör yetkilileri ihtiyaç ve taleplerini de ilettiler.

Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığında Koru Pelit Otel’de düzenlenen toplantıya Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Hayri Coşkun, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, kurum ve kuruluş müdürleri, oda başkanları ile Bolu’nun önde gelen sanayi kuruluşları yetkilileri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, “2016 yılı iş dünyası adına baktığımızda bir kayıp yıl oldu. 2016 yılı ilk ve ikinci çeyrek çok iyi giderken üçüncü çeyrekte çok sıkıntılar yaşamaya başladık. Geçmişi unutup önümüze bakmamız gerekiyor. 2017 yılının ilk çeyreği bir toparlanma zeminin oluşturulması için hükümet, özel sektör temsilcileri bir araya gelerek çalışmalar içerisinde bulundu. Ticaret ve Sanayi Odası’nda 16 senedir görev yapmaktayım ve ilk kez bu kadar desteklerin, teşviklerin oluştuğu bir dönem yaşıyoruz. Tabi ki herkes bu sıkıntıları algılamış ve üzerine düşen görevi yerine getirmek zorunda olduğunu anlamış vaziyette. Bugün burada her biri en az 100 kişi istihdam etmiş arkadaşlarımızla birlikteyiz. Önümüzü görmek ve sektörlerin sıkıntılarını dinlemek ve Bolu’da istihdam konusunda üzerimize düşeni yapmak adına Sayın Valimizin başkanlığında bir toplantı düzenleyerek bir araya geldik. Özellikle sizlerden istihdam konusunda destek istiyoruz.” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise yaptığı konuşmasında, “Ülkemizin bulunduğu pozisyon itibari ile zor bir coğrafyadayız. Tabi ekonomik olarak ta baktığımızda batıda da ekonominin çok iyi olmadığını, dünya ekonomilerinde sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. Ülkemizde yaşanılan olumsuzluklara rağmen ekonomik olarak halen daha batıdan geride değilsek bunun sebebi sizlersiniz ve Türk insanının kaynaşmasıdır. Tabi göstergeler geriye gitmekte olunca bunlara çözüm bulacakta sizlersiniz yani hepimiziz. Bu konuda Türkiye’nin mevcut yapıyı biraz daha yukarıya çekip ileriye doğru hareket edebileceğini dosta ve düşmana göstermesi lazım. Türkiye’nin birlik ve beraberliğine ve ekonomik anlamda güçlü olmasına destek verme konusunda bir araya geldik. Bunu başarabileceğimize sonuna kadar inanıyorum. Hepinizin güçlü bir ülke olmak için katkı verme gayretinde olacağınıza olan inancımı ifade etmek istiyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.”dedi.

Vali Baruş ise yaptığı konuşmasında toplantının yapılış amacı hakkında katılımcılara bilgiler vererek; “Bugün ülkemizin çok önemli meselelerinden birisini sizlerle hasbihal etmek, sorunlarımızı paylaşmak ve ülkemizin kalkınması için, vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için hangi katkıları sağlayabiliriz konularını konuşmak üzere bir araya geldik. Bu toplantıya ilimizin istihdamınaönemli katkı sağlayan değerli firma yetkililerimizi davet ettik. Tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye’nin zor bir yılı geride bıraktığını belirten ValiBaruş, Ülkemizin bir taraftan terörle mücadele ederken diğer taraftan da ekonomik sorunlarla uğraştığını ifade ederek “ Böylesine hassas bir dönemden geçtiğimiz bu süreçte bizler birlik ve beraberliğimizi korursak sorunların üstesinden daha kolay gelebiliriz.” dedi.

İnsanlarımızın normal hayatlarını devam ettirebilmesi, ailesi içerisinde huzurla yaşayabilmesi, çocuklarına iyi eğitim aldırabilmesi ve geleceğe ümitle bakabilmesi için bir iş sahibi olmasının çok önemli olduğunu ifade eden Vali Baruş“Devletimiz, hükümetimiz zor durumda olan vatandaşlarımıza her türlü olanağı sağlıyor, her türlü yardımı yapıyor. Ama sağlığı yerinde olan, çalışabilir güçte olan insanların sadece yardımla hayatını sürdürmesi mümkün değil ve sağlıklı da değil. Çünkü bir ülkenin kalkınması o ülkede çalışabilir durumda olan insanların o ülkenin kalkınmasına katkı sağlamalarıyla mümkündür. Onun için bu istihdam konusu çok çok önemli. “dedi.

İşsizlikle mücadelede, vatandaşlarımızın terörle ve 15 Temmuz’da FETÖ ile mücadelede ortaya koyduğu fedakarlığı iş adamları olarak, devlet kurumları olarak bizlerde ortaya koymalıyız diyen Vali Baruş “Sayın Cumhurbaşkanımız aynı terörle mücadelede olduğu gibi işsizlikle mücadelede de milli seferberlik ilan etti. Bu seferberlik çerçevesinde de hükümetimiz tarafından özellikle istihdamımızın %80’ine yakını sağlayan özel sektörümüze gerekli destekleri vereceğini beyan ederek bu çerçevede çok önemli tedbirler alındı. İşte bu destekleri, bu imkanlarıdeğerlendirerek ilimizin istihdamına ve Türkiye’nin istihdamına çok önemli katkılar sağlayacak,vatandaşlarımızın mutlu olmasına vesile olacakistihdam olanaklarını ortaya çıkarmamız gerekiyor. Biz Bolu olarak Sosyal Güvenlik alanında çok iyi durumdayız, Aktif çalışanımız 87 bin civarında. Bu önemli bir oran. Bu çalışanlarımızın aileleri ile birlikte yaklaşık nüfusumuzun %93’ü Sosyal Güvenlik kapsamında. Diğer taraftan ilimizde gerçekten seçkin ve önemli ekonomik faaliyetler yürüten özel sektörümüz, sanayi kuruluşlarımızda yaklaşık 19 bin civarında bir istihdamımız var. İlimizde faaliyet gösteren ve istihdam sağlayan sanayi kuruluşlarımız bizim gözbebeğimiz. Onlar olmadan bu istihdamı sağlamamız mümkün değil.” dedi.

İl Valisi olarak istihdam seferberliğinde işverenlerden beklentileri olduğunu söyleyen Vali Baruş “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu istihdam seferberliğine iş yerinizin büyüklüğüne göre, çalıştırdığınız işçi sayısına göre belirli bir oranda yeni işçi alarak bu kampanyaya destek olmanızı istirham ediyorum.Bugün fedakarlık günüdür, bugün seferberlik günüdür. Bu katkıyı, fedakarlığı yapanlar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Ben şimdiden toplantımıza katılan ve ilimizin istihdamına çok önemli katkılar sağlayan işadamlarımıza şükranlarımı sunuyorum ve işadamlarımızın karşılaştığı sorunlarda her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum ve elimizden gelen her türlü katkıyı onlara vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından “Sigorta Pirim Teşvikleri” ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primler Genel Müdürlüğü yetkilileri Hanife Argüç ileZeyyat Şahin katılımcılara ve sanayi temsilcilerine bilgiler aktardılar.

Sunumların ardından toplantıya katılan iş adamlarının görüşleri alınarak toplantının değerlendirilmesi yapıldı.