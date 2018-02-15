HABER:Aysun Beykoz

Sakarya’da düzenlenen ödül töreni ile yarışmada başarılı çocuklara aileleri ile birlikte teşekkür belgeleri ve hediyeleri verildi. Oluşturulan 5 dakikalık video https://youtu.be/a3w4UZaVtsk sosyal medya da da yayımlandı.

SEDAŞ yarışma ile Türkiye’de bir ilke imza atarken, çocukların İş güvenliği mesajları ile elektrik dağıtım sektöründe de bir ilk uygulamayı gerçekleştirdi. ISG (İş Sağlığı Güvenliği) kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayan “örnek çocukların” ödül töreni göz doldurdu. Serdivanda bir restaurantta gerçekleşen ödül törenine SEDAŞ Müşteriler Grup Müdürü Orhan Sönmez, SEDAŞ İşletme ve Bakım Grup Müdürü Burhan Ak, SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, SEDAŞ Teknik Olmayan Kayıplar Müdürü Sefer Güler, projenin SEDAŞ öneri sisteminden değerlendirilerek uygulamaya alınması için mimarlığını yapan SEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Mustafa Özgür Özbek ile SEDAŞ’lı aileler çocuklarıyla birlikte katıldı. SEDAŞ çalışanları iş güvenliği kültürünü toplumda daha da çok artırmak amacıyla, SEDAŞLI çocukların “çalışan anne ve babalarına” seslendiği ve iş güvenliğiyle ilgili mesaj verdikleri video tüm aileler ve yarışmaya katılan çocuklarla izlendi.

20 ÇOCUK ÖDÜL ALDI

Programın açılış konuşmasını yapan SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, “SEDAŞ’lı Çocuklar İş Güvenliği İçin Ebeveynlerine Sesleniyor” isimli yarışmanın kilometre taşlarından söz ederek, çocuklarının video görüntülerini paylaşan SEDAŞ’lı ebeveynlere ve çocuklara teşekkür etti. 14 aile ve 20 çocuğa çeşitli sürpriz hediyeler verildi.

Daha sonra sözü devralan projenin fikir mimarı Mustafa Özgür Özbek ise “Bir düşüncenin bu noktalara gelmesinde, hayallerin gerçeğe dönüşmesinde emeği geçen herkese ilk başta teşekkür ediyorum. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında farkındalık yaratmak ve ailelere kendi çocukları kanalı ile İSG görüntülü mesajları vermesinin çok yararlı olacağını düşündüğüm için bu öneriyi SEDAŞ İK sistemlerimizdeki öneri sistemine girdim ve görüyorum ki “bir önerin olsun, önerin seninle hayat bulsun” sloganıyla şimdi bu projenin ödül törenini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Yarışmaya katılım gösteren miniklerimize ve değerli ailelerine sonsuz teşekkürler.” dedi.

BEKİR SAMİ GÜVEN’DEN ÇOCUKLARA VE AİLELERE TEŞEKKÜR

Akşam yemeğinin ardından İSG video mesajlarını hep birlikte izleyen SEDAŞ’lı aileler, video çekim anını yeniden yaşayarak büyük bir sinerji oluştururken SEDAŞ’lı minikler ise palyaço gösterisi ile eğlenceli dakikalar geçirdi. Ödül töreninin başlaması ile yarışmaya katılım gösteren aileler sahneye davet edilerek kendilerine SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven’in imzası ile teşekkür mektupları ve belgeleri taktim edildi. Ardından SEDAŞ çalışanları Billur Onur, Arzu Akman, Faruk Bezci, Ali Ceylan, Uğur Sarıkaya, Lale Erçit, Mehmet Yokuş, Göksel Yakupoğlu, Gökhan Öztürk, Yener Tekin, Sevgi Ekinci, Davut Bostancı, Uğur Özbal ve Yılmaz Doğan ailelerinin video mesajı baş aktör ve baş aktrislerine hediye çekleri ile teşekkür sertifikaları SEDAŞ yöneticileri tarafından verildi. Minik yürekler gecenin anısına hatıra fotoğrafı çektirerek hayatlarında önemli yer bulması hedeflenen bu güzel anları tarihe kazıdılar.