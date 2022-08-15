Sel Baskınlarına Dikkat!



Haber: Uğur Balaban

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Bolu, İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 17 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışının etkili olacağı bu illerde olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunmaları istendi.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bugün günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımladı:

"Meteoroloji'ye göre; yarın ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

"TEDBİRLİ OLUN"

Ankara Valiliği'nin de sosyal medya hesabından paylaşılan uyarı mesajında, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak yağışların ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un yanı sıra birçok il için yağış uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da sabah saatlerinde boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur yağışı başladı. Sarıyer, Beykoz ve Şişli ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti

Bazı noktalarda esnaf, dükkânının önündeki suyu fırça yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. Yoğun yağmur nedeniyle bazı sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle Eskişehir-Bursa karayolunda yoğun trafik oluştu. Yaklaşık 30 dakika süren yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

METEOROLOJİDEN BOLU İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bu akşam 21.00-23.00 saatlerinde batı ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Bolu'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.