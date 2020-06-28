Sel bölgesini incelediler

Haber: BMA

İlimizi etkisi altına alan sağanak yağış sebebiyle Mengen ilçesinde geçtiğimiz hafta sel meydana gelen. Selin ardından suların çekilmesi ile birlikte Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, beraberinde Devlet Su İşleri(DSİ) 53. Şube Müdürü Kazım Doğru teknik ekibi ile birlikte incelemelerde bulundu. Baraklar ve Sazlar derelerinin taşması sonucunda yaşanan sel felaketinden dolayı zarar gören alanlarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bulut ve Şube Müdürü Doğru, Karapınar Mahallesi ve 1. Etap Toki Konutlarındaki sel dolayısıyla mağdur olan vatandaşlara tekrar geçmiş olsun dileklerini ilettiler.