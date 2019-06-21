Sel felaketinde hayvanlar telef oldu

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz günlerde ilimizde yaşanan sağanak yağışların sebep olduğu sel ve taşkınlar sonucunda ilimiz Merkez ilçeye bağlı ve ilçelerde bulunan birçok köy olumsuz etkilendi. Yaşanan sel felaketlerine belediye ve calilik koordinesinde ekipler müdahale ederken Merkez ilçemize bağla Kındıra köyü Arıklar Mahallesinde adakçılık işiyle uğraşan Erkan Ercan, yaşanan sel felaketinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının telef olduğunu söyledi.

Erkan Ercan olayla ilgili olarak, “Benim dere kenarında ahırım var. Dere akarı çamur ve balçıkla tıkanınca selin yönü değişti. Bütün su ahır ve evime doğru yöneldi. Sel sonucunda evimin ve kümesimin yarısı yıkıldı. 35 küçükbaş hayvanım, 5 büyükbaş hayvanım telef oldu” dedi.

Bazı hayvanlarının yıkılan yer altında kalarak telef olduğu söyleyen Ercan, felaketin ardından İtfaiye ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve hayatta kalan hayvanları beraber dışarı çıkardıklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Bolu Valiliği tarafından açıklanan sel bilançosunda, “Büyük veya küçükbaş hayvan kaybımız bulunmamaktadır” ifadesine yer verilmişti.