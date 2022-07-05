Sel felaketinden sonra ihtiyaç tespit çalışmaları sürüyor

Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ilimiz genelinde ve ilçelerimizde meydana gelen sel felaketinden zarar gören yerlere ihtiyaç tespit çalışmaları yapmaya devam ediyor.

Sel felaketinden sonra ihtiyaç tespit çalışmaları sürüyor

Haber: Okay Özcan

Geçtiğimiz hafta ilimiz genelinde etkili olan sağanak yağışlar, ilçelerimizde ve Bolu’nun merkez köylerinde sel afetine neden olmuştu. Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 haftadır sel bölgelerinde ihtiyaç tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler MüdürlüğüPsikososyal Destek ekipleri, selden nasibini alan Mudurnu ilçemize bağlı köylere giderek ihtiyaç tespit çalışması yaptı. Sel afetine karşı alınabilecek önlemleri vatandaşlara aktaran ekipler, sel mağdurlarına geçmiş olsun temennilerinde bulundu.

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