Sel ve su baskını yaşanabilir

Türkiye'nin orta ve batı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor. Beklenen sağanak yağış sebebiyle oluşa bilecek su baskını ve sel gibi riskler için vatandaşın dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Sel ve su baskını yaşanabilir

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısında sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 12:19
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