Sel ve su baskınlarına dikkat!

Haber: Okay Özcan

Son günlerde ilimizde etkisini gösteren sağanak yağışlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre önümüzdeki günlerde devam edecek. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ankara, Bolu, Eskişehir, Bilecik ve Bursa için kuvvetli yağış uyarısı verdi.

“YÜKSEK VE GÜVENLİ BÖLGELERE GİDİN”

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması konusunda uyarı yapan AFAD, alınacak tedbirleri “Sel bölgesini hemen terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gidin. Elektrik kaynaklarından uzak durun. Sel sırasında araç içerisindeyseniz suyla kaplı yoldan gitmeye çalışmayın. Aracınızda herhangi bir arıza oluştuysa hemen aracınızı terk ederek yüksek bir yere çıkın” şeklinde sıraladı.