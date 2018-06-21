Haber: Semih Baykal

Bolu Halkının ve Türk Milletinin 24 Haziran Seçimlerinde yine iradesini sandığa güçlü ve istikrarlı bir Türkiye’den yana kullanacağını söyleyen Küpçü; “24 Haziran’da yine istikrar, yine Recep Tayyip Erdoğan, yine yapıcı siyaset, yine birlikte ve güçlü Türkiye diyen anlayış Allah’ın izniyle kazanacak. Bunu buradaki esnaf kardeşlerimizden fazlasıyla bugün duyduk” dedi.

AK Parti’nin açıkladığı devasa projelerin karşısında adı millet olan, ama milletten kopuk siyaset yapan zihniyetin ise HDP ve cezaevinde tutuklu Genel Başkanları Selahattin Demirtaş’la birlikte hareket ettiklerini söyleyen Fehmi Küpçü; “Bir tarafta AK Parti devası projelerini Milletimize müjdelerken, diğer taraftan da Bolu özelinde ve Türkiye genelinde adı Millet Cephesi olan; Demirtaş’a özgürlük isteyen, cezaevinde ziyaret edenler yıkıcı siyasete devam ediyorlar. Askerimiz Afrin’de, Kandil’de operasyon yaparken, milli birlikten bahsedemeyenler, dün Apo’ya apolet takmaya çalışan zihniyet, bugün Demirtaş’a o apoletleri takmaya çalışarak birlikte hareket etmeye çalışıyorlar. Bunu bir FETÖ’cülerve bir de teröristler yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi ise bunu Bolulu seçilmiş bir Milletvekilimiz yapmaya çalışıyor. Millet cephesinde yer alanlar aslında;HDP’nin barajı geçmesini, ya da Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura taşıyarak ikinci turda da Demirtaş’ın kendilerini desteklemesini amaçlıyorlar” diye konuştu.

Sözlerinin sonunda CHP’li Bolu Milletvekili Tanju Özcan’a da bir soru soran AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü; “Ben buradan Bolu Halkına ve Milletimize tekraren sesleniyorum; Allah aşkına bir kere daha sorun ve CHP’li Bolu Milletvekili Tanju Özcan buna cevap versin. Desin ki, biz Demirtaş’la birlikte hareket etmiyoruz. Benim Genel Başkanım ve Cumhurbaşkanı Adayım Millet merkezli siyaset yapıyor desin. Yıkıcı siyaset yapmıyor diyebilsin. Diyemez! Çünkü milleti merkeze koymayan bir siyasal anlayışla yola devam etmeye çalışıyorlar. Ama AK Parti, 16 yıldır olduğu gibi Milletiyle birlikte hareket etmeye devam ediyor. Milletimizin biz sağduyusuna güveniyoruz ve 24 Haziran’da bu sağduyu yine galip çıkacaktır” şeklinde konuştu.