“Selamlık Bayramı” etkinliği yapıldı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 3 köy tarafından ortaklaşa "Selamlık Bayramı" etkinliği düzenlendi. İlçeye bağlı, Ormanpınar, Gelinözü ve Karacakaya köyleri tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen "Selamlık Bayramı" Beyçayırı mevkinde yapıldı. Okunan mevlidin ardından kılınan öğle namazından sonra bayram için bölgeye gelen vatandaşlara etli pilav ikram edildi. Yenilen yemeğin ardından düzenlenen karakucak güreşlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Necdet Türker, Mudurnu Hakimi Abdullah Özhölçek, Mudurnu Cumhuriyet Savcısı Samet Deniz, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri de düzenlenen bayrama katıldı.