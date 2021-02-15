Selçuk’tan 2. dönem açıklaması

Haber: Ceylan Beykoz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Köylerde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başladığını belirten Bakan Ziya Selçuk, “Diğer öğrencilerimiz de ekranların karşısında yerlerini aldı. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz” dedi.

“OKULLARIN YÜZDE 98,2'Sİ YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIR”

Sınıf, öğretmenler odası, okul bahçesi gibi bir okul binasında aklınıza gelebilecek her ortak kullanım alanı için ayrı ayrı kurallar belirlediklerini anlatan Bakan Selçuk, Bakanlık ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü' kapsamında yayınlanan kılavuza değindi. Selçuk, “Kılavuzun yayımlanmasının hemen ardından okullarımızın hijyen şartlarının iyileştirilmesi adına 'Okulum Temiz' belgelendirme programını yürürlüğe aldık. Bugün itibarıyla okulların yüzde 98,2'sini oluşturan 49 bin 361 okulumuz, 'Okulum Temiz' belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hâle geldi. Bunların yanında okulla bir bağı bulunan herkesin HES uygulaması ile Kovid-19 virüsüne yakalanmış olması ve temaslı olma durumları okul müdürlerine bildirilmektedir” diye konuştu.

ÖĞRETMENLER ŞUBAT SONU AŞILANACAK

Selçuk, aşılama programına ilişkin ise, “Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulaması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığına iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat’ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak” ifadelerini kullandı.