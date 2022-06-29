Selden etkilenen köylere ihtiyaç tespit çalışması yapıldı



Haber: Uğur Balaban

27 Haziran Pazartesi günü ilimiz genelinde etkili olan, sağanak yağışlar derelerin taşmasına neden oldu. Salı günü sabah saatlerinde Tatlar, Ahmetler ve Yazıören köyleri kâbus gibi bir güne uyandı. 3 köyün hem tarla mahsullerine hem de evlerine kadar gelen sel, köylülere büyük maddi zarar verdi.

Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Çalışma ekipleri, sel felaketinden etkilenen Tatlar, Ahmetler ve Yazıören köylerine giderek ihtiyaç tespit çalışmaları yaptı.