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22 Ocak 2017 Pazar
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    • Selfie çekilirken düşen telefonlar gölde bulundu

    Bolu’nun doğal güzelliklerinden olan Yedigöller Milli Parkı’ndaki göllerde kirliliğe dikkat çekmek için dalış yapan Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği Başkanı Muzaffer Yıldırım, atık kirliliğinin yanı sıra tatilcilerin düşürdüğü cep telefonlarını da görüntüledi.

    22 Ocak 2017 Pazar 15:32
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    Selfie çekilirken düşen telefonlar gölde bulundu

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Bolu’da son olarak Su Altı Arama Kurtarma Timi’nde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılarak kentin doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalar yapan Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği Başkanı Muzaffer Yıldırım, su altı kamerasıyla dalış yaptığı Yedigöller Milli Parkı’nda göllerin diplerindeki kirliliği görüntüledi.

    Çevresi ormanlarla kaplı ve içerisinde Nazlı Göl, Küçük Göl, Sazlı Göl ve Büyük Göl olmak üzere 4 gölün olduğu Yedigöller Milli Parkı özellikle yaz aylarında tatilcilerinin akınına uğruyor. Göl çevresinde pinik yapan ve cep telefonlarıyla fotoğraf çekilen tatilcilerin alandan ayrıldıklarında arkalarında bıraktıkları kirliliği görüntülemek için Büyük Göl’e dalış yapan Muzaffer Yıldırım, iskelede selfie çekerken tatilcilerin düşürdükleri cep telefonlarını da görüntüledi. Yıldırım, dalış sonrasında gölün dibinden çıkardığı cep telefonlarını milli park görevlilerine teslim etti.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Doğal, Güzelliklerinden, Olan, Yedigöller

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