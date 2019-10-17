Selzedelerin mağduriyetleri giderildi

Haber: Aysun Beykoz

19 Haziran Çarşamba günü aşırı yağış dolayısıyla ilimiz Merkez, Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan ve Kıbrıscık ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle çiftçilerin zararları ile ilgili oluşturulan Afet ve Acil Durum Komisyonu’nca yapılan çalışmalara göre Merkezde 13 köyde 92 kişi, Gerede’de 3 köyde 29 kişi, Kıbrıscık’ta 1 köyde 2 kişi, Yeniçağa’da 5 köyde 7 kişi, Dörtdivan’da 24 köyde 290 kişi olmak üzere toplam 46 köyde 427 kişinin tarımsal zarara uğradığı tespit edilmişti.

Zarar tespit çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından çiftçilerin tarımsal mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ödenek talebinde bulunuldu. Talebi olumlu karşılayan Cumhurbaşkanlığı tarafından ise çiftçilerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına destek verilmesi amacıyla 1 milyon 620 bin TL ödenek gönderildi.

Afet ve Acil Durum Komisyonunca belirlenen oranlarda tespit edilen yardım tutarları tarımsal zarar gören 427 çiftçinin hesaplarına aktarılmak üzere Ziraat Bankasına teslim edildi. Ayrıca, meydana gelen afette eşya zararları için de Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 20 aileye 42 bin 500 TL, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 13 aileye 43 bin TL yardım yapıldı.