Selzedelerin yardımına belediye koştu

Haber: Birol Ertunç

Bolu’da dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok yerde sel felaketi meydana geldi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı doğal afette Bolu merkeze bağlı Çatakören Köyü’nde birçok ev, samanlık ve tarlalar sular altında kaldı.

Büyük maddi hasarın meydana geldiği köye Bolu Belediyesi yardım eli uzatarak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı aşevinden sıcak yemek gönderdi. Belediye ekipleri, güvenlik nedenliyle gece boyunca giriş ve çıkışların yasak olduğu köyün yeniden ulaşıma açılmasının ardından hızla bölgeye ulaşarak, selzede vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Yemek tezgahının başına geçen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclisi Üyeleri Erhan Beykoz ve Bedri Pehlivan vatandaşlara sıcak yemek dağıtarak Başkan Tanju Özcan adına geçmiş olsun dileklerini iletti.

MUHTAR SEZER: “ALLAH RAZI OLSUN”

Köy muhtarı Sefer Sezer, burada yaptığı açıklamada, dün akşam saat 16’dan beri sel ile mücadele etiklerini belirterek “Tüm birimler buralarda. Sağ olsun belediyemizde sıcak yemek hizmeti veriyor. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

CHP’Lİ BEYKOZ: “BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Çatakören Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten CHP İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Beykoz’da, selde büyük maddi zarar meydana geldiğini belirterek, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Vatandaşların maddi kayıplarının en kısa sürede giderilmesi temennisinde bulunan Beykoz, Bolu Belediyesi’nin sıcak yemek ikramına ilişkin de “Vatandaşlarımız evlerine giremedikleri ve yemek yapamadıkları için burada yemeklerini yiyorlar. Başta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olmak üzere tüm belediye çalışanlarına bu düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. Ayrıca köy sakinleri de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve belediye ekiplerine yemek ikramı dolayısıyla teşekkür etti.