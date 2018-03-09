Haber: BMA

Gerçekleşen kutlamada konuşma yapan Sem-Mak Makine İmalat Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Semercioğlu “Siz kadınlar çok emek sarf ediyorsunuz, sizler bizim için çok değerlisiniz, sizler Türkiye ve aile ekonomisine katkıda bulunuyorsunuz. Sizler firmamda çok başarılı çalışmalar yapıyorsunuz, kadınların iş hayatındaki önemi burada ortaya çıkıyor. Hepinizin kadınlar gününü kutluyorum. Allah nice uzun yıllar sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle birlikte bir ömür diliyorum” dedi ve tüm çalışanlara tek tek karanfil dağıttı hediye takdim etti.