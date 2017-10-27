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27 Ekim 2017 Cuma
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    • Sema-Umut Gülay çifti parfüm sektörüne el attı

    Bolunun tanınmış esnafları arasında yer alan Sema-Umut Gülay çifti İzzet Baysal Caddesi üzerinde parfüm sektörüyle Bolulu halkın hizmetinde. Dünyaca ünlü markayı Bolu’ya getiren Gülay çifti Türkiye’nin 91’inci şubesini hizmete açtılar.

    27 Ekim 2017 Cuma 13:07
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    Sema-Umut Gülay çifti parfüm sektörüne el attı
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    İlimizin genç girişimcilerinden olan Sema-Umut Gülay çifti, fastfoot işinden sonra parfüm sektörüne el attılar. Avrupa’nın bir çok ülkesinde hizmet veren İXORA firması bundan böyle Bolulu vatandaşlarında hizmetine girdi. Sema-Umut Gülay çiftinin bu markayı Bolu’ya getirmesi parfüm, krem, cilt bakımı gibi bir çok ürünleriyle rekabeti de artıracak gibi görünüyor. Bolu dünyaca ünlü bir markayı Gülay çiftiyle de tanımış olacak.  Firma hakkında bilgiler ise şöyle;

    ESPAŞ KOZMETİK ÜRÜNLERI PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ

    Kozmetik sektöründe nitelikli ürün kalitesini üstün hizmet anlayışı ile sunmak üzere 2000 yılında kurulan Espaş Kozmetik, ixora markasını tüketicinin beğenisine sundu. Espaş Kozmetik Türkiye ve Dünyada yaygın bayi ağı ve mağaza zincirleri ile sektörde adından sıkça söz edilen ve tüketicinin tercih ettiği önemli bir marka konumundadır. “Kaliteli ürün kaliteli hammaddeden üretilir” prensibini hedef edinen Espaş Kozmetik hammadde alımında dünyanın en büyük IFRA üyesi tedarikçileri ile çalışmaktadır. Espaş Kozmetik ürünleri Avrupa Birliği standartlarına uygunluğu kanıtlanmış, Avrupa Birliği yerleşik laboratuvarları tarafından incelenmiş ve onay almıştır. Geleceğin trendlerini bugünden takip eden ve ürün gamından müşteri sunumuna kadar her aşamayı modern bir vizyon ile organize eden Espaş Kozmetik, özellikle ürün çeşitliliği konusunda bir çok yeniliğe imza atmıştır. Espaş Kozmetik üretim parkurunu yeni yatırımlarla her geçen gün güçlendirmekte, üretimini tam otomatik makinelerde el değmeden gerçekleştirmektedir. Kozmetik üreticilerinin uymak zorunda olduğu GMP (İyi Üretim Uygulamaları) şartlarına uygun üretim yapan Espaş Kozmetik’te, hammaddenin fabrikaya girişinden, ürünün tüketiciye sunulmasına kadar geçen süreç adım adım kontrol edilmekte, böylece yüksek kalitede ürün ve hizmet sağlanmaktadır. 2008 yılı itibari ile satışlarını internet ortamına da taşımıştır. Amacımız değerli müşterilerimizin istekleri ile yakından ilgilenmek, en hızlı ve en güvenli şekilde siparişlerini onlara ulaştırmaktır. Bu amaçla www.bulsakalsak.com sitesini kurduk. Her geçen gün ixora mağaza sayısını artırrmaktadır. Yurtdışında Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İngiltere, Rusya, Kazakistan, Arabistan, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Nijerya ve Çad 'a ihracat yapmaktayız. Dünya genelinde 108 adet conseptixora mağazası ve 400’ün üzerinde satış noktasıyla sektöründe hızla yükselen Espaş Kozmetik, ürün kalitesi, çeşitliliği ve hizmet anlayışı ile dünya markaları arasında rekabetini sürdürmektedir.

    Anahtar Kelimeler: Bolunun, Tanınmış, Esnafları, Yer, Alan

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