Semercioğlu ailesinin acı günü

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor eski başkanı iş insanı Emin Semercioğlu ve Boluspor Alt yapı sorumlusu Adil Semercioğlu’nun babası yine eski yöneticilerden Kaan Semercioğlu’nun dedesi Mehmet Emin Semercioğlu hakkın rahmetine kavuştu. Mehmet Emin Semercioğlu’nun cenaze namazı ikindi namazına müteakiben Akman camiinde kılınacak ve ardından Yozgat mezarlığına (Çamyayla köyü) defnedilecektir. Bolu Olay Gündem Gazetesi olarak Mehmet Emin Semercioğlu’na Allahtan rahmet, Semercioğlu ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.