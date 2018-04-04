Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Geçtiğimiz hafta Pazar günü gerçekleştirilen Bolu Ticaret ve Sanayi Odası meclis seçiminin ardından gözler 7 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Bolu TSO başkanı, yönetim kurulu, meclis başkanı ve divanı seçimlerine çevrildi. Eski Başkan Emin Semercioğlu ile mevcut başkan Türker Ateş arasındaki seçimin galibi kim olacak merak konusu oldu.

Meclise seçilen 38 kişi 4 yıl boyunca Bolu TSO’yu yönetecek isimleri belirleyecek. Bir başkan, 8 yönetim kurulu üyesi ve bir meclis başkanı ile iki başkan vekili ve bir katip üyenin belirleneceği seçim öncesi adaylar çalışmalarına başladı. Cumartesi günü yapılacak seçimde eski TSO Başkanı Emin Semercioğlu ile mevcut başkan olan Türker Ateş, kıyasıya birbirleriyle yarışacaklar.

“NECİP ÇARIKCI’DA BENİM YANIMDA”

Seçimler hakkında bilgisine başvurduğumuz eski başkan Emin Semercioğlu gazetemize yaptığı özel açıklamada; “Bizim şu anda 3 tane Meclis başkanımız var. Bunlardan İlhami Kesen ve Ercan Albayrak aralarında anlaşarak bana başkan olmamı söylediler. Bende hafta sonu gerçekleşecek olan seçime başkanlığımı koydum. Bu arada Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı da benim yanımdadır. Bu şekilde bir oluşum olduktan sonra çalışmalara başladık. Tabi biz sanayici olduğumuz için tecrübelerimizi, bilgi birikimimizi ekibimizle birlikte Bolu’ya yansıtmaya çalışacağız. İçimizde güçlü bir ekip olacak. Bu ekibi tek başına değil birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir şekilde getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra dönemde hedefimiz budur. Şimdi Sanayi Sitesinin taşınması konusunda bir oluşum var. Bu oluşumda son olarak Ercan Albayrak bir çalışma yaptı. Bizde başkan olduğum takdirde ekibimle beraber sanayi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ama tabi ki öncelikle bunları yapabilmek için önümüzdeki seçimi kazanmak lazım. Seçimde tabi ki kazanmakta var kaybetmekte var. Ama her şey Bolu için. Biz karşı tarafa karşıda kırıcı olmayacağız. Seçimi dost bir şekilde bitirip çalışanları tebrik etmek lazım. Herkes buraya Bolu’ya hizmet için geliyor. Bizde aynı fikirdeyiz.

“EMİN BEY DÜRÜST BİR İNSAN”

BTSO başkanlığına yeniden aday olan mevcut başkan Türker Ateş, eski başkan Emin Semercioğlu’nun dürüst bir insan olduğunu vurgulayarak; “Devam edeceğimiz birçok proje var. Bunları tamamlamak istiyoruz. Kaldığımız yerden arkadaşlarımızın da desteğiyle devam etmek istiyoruz. Emin bey ise daima hizmet veren ve Bolu için çalışan dürüst bir insan. Seçime katılması da normal bir şey, bu demokrasinin bir parçası. Onunla birlikte başkanlık için yarıştık. Ama bizimde Bolu halkı için yapacağımız çok güzel projeler var. Emin ağabeye de başarılar dilerim. Hak eden kazansın. Bizler Bolu için varız” diye konuştu.