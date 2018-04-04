banner133

banner128

04 Nisan 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Semercioğlu mu? Ateş mi?

    BTSO başkanlık seçimlerine az bir süre kala heyecan dorukta. Seçimler mevcut başkan Türker Ateş ile eski başkan Emin Semercioğlu arasında kıyasıya bir mücadele içerisinde geçecek.

    04 Nisan 2018 Çarşamba 15:07
    Bu haber 122 kez okundu
    Semercioğlu mu? Ateş mi?

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Geçtiğimiz hafta Pazar günü gerçekleştirilen Bolu Ticaret ve Sanayi Odası meclis seçiminin ardından gözler 7 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Bolu TSO başkanı, yönetim kurulu, meclis başkanı ve divanı seçimlerine çevrildi. Eski Başkan Emin Semercioğlu ile mevcut başkan Türker Ateş arasındaki seçimin galibi kim olacak merak konusu oldu.

    Meclise seçilen 38 kişi 4 yıl boyunca Bolu TSO’yu yönetecek isimleri belirleyecek. Bir başkan, 8 yönetim kurulu üyesi ve bir meclis başkanı ile iki başkan vekili ve bir katip üyenin belirleneceği seçim öncesi adaylar çalışmalarına başladı. Cumartesi günü yapılacak seçimde eski TSO Başkanı Emin Semercioğlu ile mevcut başkan olan Türker Ateş, kıyasıya birbirleriyle yarışacaklar.

    “NECİP ÇARIKCI’DA BENİM YANIMDA”

    Seçimler hakkında bilgisine başvurduğumuz eski başkan Emin Semercioğlu gazetemize yaptığı özel açıklamada; “Bizim şu anda 3 tane Meclis başkanımız var. Bunlardan İlhami Kesen ve Ercan Albayrak aralarında anlaşarak bana başkan olmamı söylediler. Bende hafta sonu gerçekleşecek olan seçime başkanlığımı koydum. Bu arada Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı da benim yanımdadır. Bu şekilde bir oluşum olduktan sonra çalışmalara başladık. Tabi biz sanayici olduğumuz için tecrübelerimizi, bilgi birikimimizi ekibimizle birlikte Bolu’ya yansıtmaya çalışacağız. İçimizde güçlü bir ekip olacak. Bu ekibi tek başına değil birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir şekilde getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra dönemde hedefimiz budur. Şimdi Sanayi Sitesinin taşınması konusunda bir oluşum var. Bu oluşumda son olarak Ercan Albayrak bir çalışma yaptı. Bizde başkan olduğum takdirde ekibimle beraber sanayi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ama tabi ki öncelikle bunları yapabilmek için önümüzdeki seçimi kazanmak lazım. Seçimde tabi ki kazanmakta var kaybetmekte var. Ama her şey Bolu için. Biz karşı tarafa karşıda kırıcı olmayacağız. Seçimi dost bir şekilde bitirip çalışanları tebrik etmek lazım. Herkes buraya Bolu’ya hizmet için geliyor. Bizde aynı fikirdeyiz.

     “EMİN BEY DÜRÜST BİR İNSAN”

    BTSO başkanlığına yeniden aday olan mevcut başkan Türker Ateş, eski başkan Emin Semercioğlu’nun dürüst bir insan olduğunu vurgulayarak; “Devam edeceğimiz birçok proje var. Bunları tamamlamak istiyoruz. Kaldığımız yerden arkadaşlarımızın da desteğiyle devam etmek istiyoruz. Emin bey ise daima hizmet veren ve Bolu için çalışan dürüst bir insan. Seçime katılması da normal bir şey, bu demokrasinin bir parçası. Onunla birlikte başkanlık için yarıştık. Ama bizimde Bolu halkı için yapacağımız çok güzel projeler var. Emin ağabeye de başarılar dilerim. Hak eden kazansın. Bizler Bolu için varız” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: BTSO, Başkanlık, Seçimlerine, Az, Süre

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan AŞK VE SEVGİ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİ ÖNLER
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY KOSGEB; Girişimci ve ELGİNKAN Vakfı
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “ İnme “Seminerinden…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL CİDDİYET İSTER !
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖNLÜMÜZDEKİ TÜRKÜLER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR MANİSA BASKETBOL
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Gerçekten Mutlu musunuz?
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GAZOZ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım BTSO da Seçimler
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ELİMDE HAZİNE DEĞERİNDE BİR BELGE
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİZ İSTERSEK BU ÜLKEYİ YÖNETİRİZ !
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel ATATÜRK VE ORTADOĞU
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir YARGININ RAHATSIZLIĞI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HiÇBİR ŞEYİN TADI KALMADI MI?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNLARI
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124