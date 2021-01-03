Semih Baykal’ın acı günü

Haber: N. HalidAltundal

Gazetemiz eski sorumlu yazı işleri müdürlerinden Semih Baykal‘ın; eniştesi Muhsin Gürbüz yaşamını yitirdi. Vefat haberini gazeteci Semih Baykal, “Halam Asuman Gürbüz’ün eşi Eniştem Muhsin Gürbüz geçirdiği rahatsızlık sonucu hakkın rahmetine kavuşturmuştur” ifadeleriyle paylaştı.

Merhum Muhsin Gürbüz’ün cenazesi öğle saatlerinde Borazanlar Mahallesindeki evinin önünden kaldırılarak, Paşaköy Mezarlığına defnedildi. Gürbüz’ün vefatı sonrası sosyal medyadan birçok seveni de taziye mesajı paylaştı.

Olay Gündem Gazetesi olarak merhum Muhsin Gürbüz’e Allah’tan rahmet; başta acılı ailesi, meslektaşımız Semih Baykal olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz.