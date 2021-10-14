Semih'ten iyi haber geldi

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da geçtiğimiz Cuma günü Bolu’nun Cumhuriyet Caddesi’nde silahlı çatışma çıktı. Mertcan Pehlivan ve Ömer Faruk Aytar isimli şahısların birbirine kurşun yağdırdığı olayda caddeden geçen 21 yaşındaki Semih Uysal kurşunların hedefi oldu.

İYİ HABER GELDİ

Olayla ilgisi olmayan ve karnına isabet eden kurşun ile kanlar içerisinde hastaneye kaldırılan ve günlerdir tedavisi süren Semih Uysal’dan iyi haber geldi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat edilen ve durumu ciddiyetini koruyan Semih Uysal, son olduğu ameliyattan sonra genel cerrahi servisine çıkarıldı. Uysal’ın ilerleyen günlerde bir kez daha ameliyat olacağı ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2021, 11:31