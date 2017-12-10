



Haber: Aysun Beykoz

Öğretmenlerle bir araya gelerek okulun ihtiyaçlarını ve eğitim öğretim çalışmaların konuşulduğu ziyarette Cengiz öğrencilerle de bir süre sohbet etti. Okulun eksikliklerin giderileceğini söyleyen Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, ilkokul sınıfını, anasınıfı ve özel eğitim sınıfını gezdi. Sınıf öğretmenleriyle görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilerle tanışarak sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, öğrencilerin isteklerini dinledi. Hatıra fotoğrafı çektirdi.