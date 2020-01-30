Sempozyum için görüş alışverişi yaptılar

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü ve Göynük Belediyesi tarafından Nisan ayında düzenlenecek, Göynük Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu hazırlık toplantısı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı başkanlığında gerçekleştirildi. Rektörlük makamında gerçekleştirilen toplantıya; Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, BAİBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyit Köse, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Gökkır, BAİBÜ Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Azize Aktaş Yasa, Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş, Göynük Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Sedef Çetinbaş, Göynük Belediyesi Peyzaj Mimarı Hacer Eryiğit, BAMER personeli Orhan Aytar ve BAİBÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Peker katıldı.

Toplantıda, Göynük Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu çerçevesinde yapılacak sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Sempozyum, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü ile Göynük Belediyesi ortak organizasyonuyla Bolu’nun halk kültürü unsurlarını korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere iletmek; Bolu ve çevresine ait tarihi, kültürel ve edebi kaynakları yayımlayarak kültürümüze hizmet etmek amacıyla düzenlenecek.

BAİBÜ bu çerçevede 2018 yılından itibaren Bolu’nun Seben, Mudurnu ve Kıbrıscık ilçelerini farklı yönleri ile ele alan Sempozyumlar ve söz konusu ilçelere ait özel konuları değerlendiren çalıştaylar düzenlemişti. 2020 yılı içinde ise Göynük ve Gerede Sempozyumlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.