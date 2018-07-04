Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Ocak'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na operasyon düzenlemiş ve operasyonlarda 28 kişiyi gözaltına almıştı. Savcılık 'Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma' suçlamasıyla hakkında dava açtığı Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticilerinden bazılarını güvenlik gerekçesiyle Bolu F Tipi Cezaevine yollamıştı. Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul 21. kez ziyaret ettiği eşinin cezaevi fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Semra Kuytul paylaşımında, “145 Gündür Bolu F Tipi Cezaevinde Haksız Bir Şekilde Tutuklu Bulunan Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin koğuşundan ilk fotoğrafları. Yeter bu zulüm! Yetmez mi? Suçsuz bir insana, bizlere bu kadar etmeyin! Hakkı konuşanların kıymetini bilin!” Dedi.