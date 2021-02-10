Şemsiyesiz çıkmayın

Haber: G. Deniz Bakır

Kentte sabah erken saatlerde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN

İşe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar şemsiyelerle ıslanmaktan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önündeki brandaların altına sığındı. Meteoroloji yetkilileri, yağmurun yarına kadar aralıklarla devam edeceğini, hafta sonu ise kar yağışının beklendiğini belirtti. Önümüzdeki 15 günlük hava durumu tahmini ise şu şekilde: