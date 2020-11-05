Semt Pazarında çalışmalar devam ediyor

Haber: BMA

Gerede ilçesi Yenimahalle 2 Nolu Sağlık Ocağı’nın doğusunda bulunan yaklaşık 1100 metrekarelik alanda, pazar yeri ve açık otopark olarak da kullanılabilecek üzeri kapalı semt pazarı yapımına geçtiğimiz ay başlandı. Çalışmaların hızla devam ettiği Kapalı Semt Pazarı projesinde çelik konstrüksiyon kolonlar yerleştirildi. Çalışmalar kapsamında önümüzdeki günlerde de çatının kapanacağı belirtildi.

“VATANDAŞLARIMIZ ALIŞVERİŞLERİNİ DAHA NEZİH BİR ORTAMDA YAPACAKLAR”

Çalışmalarla ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Projelerimiz arasında yer alan Yenimahalle Semt Pazarı için çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında çatının kapanması ile birlikte pazaryeri için çalışmalar sona gelecek. Olumsuz hava koşullarında Yeni Mahalle halkımız ve esnaflarımız alış verişlerini daha nezih bir ortamda yapacaklar. Mahalle sakinlerine ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.