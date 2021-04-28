Semt pazarları ne zaman kurulacak?

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karara göre 29 Nisan saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs saat 05.00’a kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlamanın Perşembe günü başlayacak olmasından dolayı Cuma günü kurulan semt pazarlarına ilişkin Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal açıklama yaptı. Altındal açıklamasında, “29.04.2021’de sokağa çıkma kısıtlaması başlayacaktır. Cuma günü kurulan Gerede-Sümer-Bahçelievler-Karaçayır-Sağlık-Kalıcıkonutlar-Bolusemtpazarı-Çıkınlar-Beşkavaklar pazarlarımız bu hafta 29 Nisan Perşembe günü kurulacaktır” dedi.