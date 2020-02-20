Sen misin Ahmet Amcayı dolandıran

Haber: C. Kutay Aykan

Kendisini dönemin Bolu Valisi Aydın Baruş’un özel kalem müdürü olarak tanıtıp İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal’ı cep telefonundan arayarak, ihtiyaç sahibi olan engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alacaklarını belirterek, duygu sömürüsü yapan ve 10 bin TL istiyerek dolandırıcılık suçunu işleyen Mürsel Yıldız, son kez hakim karşısına çıktı.

SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan Mürsel Yıldız, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Ben kendimi ne bir Vali, Ne bir Kaymakam, ne de Özel Kalem Müdürü olarak tanıttım. İşlemediğim bir suçu neden kabul edeyim. Bu suçlamayı kabullenmiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, dosyanın incelendiği ve dolandırıcılık suçunun işlendiğine kanaat getirdiğini belirterek sanık Mürsel Yıldız’ın 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ayrıca 8 bin 320 TL’de adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2020, 13:39