Sen misin karantinayı ihlal eden?

İlimizde karantina da olması gereken ve kuralla uymadığı tespit edilen Irak uyruklu Muhammed Ali isimli vatandaş, sağlık ekipleri tarafından yurda götürülerek karantina altına alındı.

Sen misin karantinayı ihlal eden?

Olay 12.15 sıralarında PTT Merkez şubesinde meydana geldi. Irak uyruklu Muhammed Ali isimli vatandaş, PTT merkez şubesine işlem yapmak için geldi. Burada, güvenlik ekipleri tarafından yapılan HES kontrolünde, şahsın “RİSKLİ” olduğu ortaya çıktı.

PTT Şubesine gelen bekçilerin yaptığı HES kontrolünde de riskli olduğu ikinci defa tespit edildi.

Karantina kurallarına uymayan ve ihlal eden Irak uyruklu şahıs, sağlık ekiplerinin almış olduğu önlemler sonrası ambulansa bindirilerek KYK Yurduna götürülerek, karantina altına alındı. Tam normalleşeceğiz derken, kurallara uymayan vatandaşların vurdum duymazlığı ise tepkilere neden oldu.

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