Haber: Kasım ŞAHİN

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kontrolü sırasında durdukları bir minibüsün S plakası olmadığı halde, resmi daireye korsan servis yapan minibüs olduğunu tespit etti. Bu durum trafik ekiplerini bile şaşkına çevirirken, 31 plakalı minibüsün sürücüsüne 2 bin 628 TL para cezası kesip, aracı da trafikten men etti.

Son günlerde korsan bir şekilde servis aracı taşımacılığının yapılması ayyuka çıkarken, trafik ekipleri de bu konuda denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca, 31 plakalı minibüsün resmi bir daireye çalışması ise kafalarda soru işareti yarattı.