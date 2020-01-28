Sen misin nineleri dolandıran!

Haber: C. Kutay Aykan

Kıbrıscık ilçesine bağlı Karacaören Köyünde oturan 4 çocuk 8 torun sahibi Nazmiye Erfiliz ile 3 çocuk 4 torun sahibi Huriye Mamur’u, kendisini belediye görevlisi olarak tanıtarak, piyasa değerinin üstünde su arıtma cihazını evlerine takarak, haksız menfaat sağlayarak dolandırıcılık suçunu işleyen Emrah Akgül’ün davası sonuçlandı.

Son duruşmaya katılan 80 yaşındaki Huriye Mamur, sanığı SEGBİS sisteminden tanıyarak, “Beni dolandıran u adam. Arkadaşın bin lirasını benimde 470 liramı, arıtma cihazı takacak diye dolandırdı. Bizleri dolandıran bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum.

Son duruşmaya katılan 80 yaşındaki Huriye Mamur, sanığı SEGBİS sisteminden tanıyarak, “Beni dolandıran u adam. Arkadaşın bin lirasını benimde 470 liramı, arıtma cihazı takacak diye dolandırdı. Bizleri dolandıran bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bizi dolandırmanın ne olduğunu görsün. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve başka bir dolandırıcılık suçundan tutuklu olan Emrah Akgül’e 6 yıl 8 ay 2 bin 280 TL adli para cezası verildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2020, 13:37