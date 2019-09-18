Sen misin sahte kredi kartı çıkartan

Haber: C. Kutay AYKAN

Normal adı ve kimliğiyle kredi alamayan Mehmet K. İsimli genç, çareyi sahte isimle, çıkarttığı sahte nüfus cüzdanıyla kredi çekmekte buldu. Fakat, özel banka Mehmet K., isteği krediyi vermedi. Bunun üzerine sanık bir kez daha sahte yollara başvurarak bu seferde sahte kredi kartı çıkartınca yakayı ele verdi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma” gibi suçlardan hakkında açılan ve tutuklu yargılanan Mehmet K., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, suçun sabit olmasından dolayı sanığı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.