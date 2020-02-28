​​​​​​​Sen nasıl bir avukatsın!

Haber: C. Kutay Aykan

Dolandırıcılık olayı yaklaşık 1.5 yıl önce meydana geldi. Bodrum’da arkadaşlarının nişan törenlerine katılan sözde avukat B.B. ile Bolulu öğretmen G.M. ile burada tanıştılar. Sözde avukat B.B. icradan ucuz fiyatla gayri menkul aldığını ve Bodrum’da 200 bin lira değerinde bir yazlık olduğunu beyan etti. Daha sonra B.B. Whatsap grubu kurarak G.M. ile arkadaşlığını sürdürdü. 2018 yılı sonlarına doğru B.B. gruptan bir fotoğraf atarak paylaşımda bulundu. Bunu fırsat bilen G.M. yazlığa talip oldu ve ilk önce 50 bin, daha sonra 115 bin ve son olarak da 35 bin lira toplamda 200 bin lirayı B.B.’ye havale etti.

Ne var ki, B.B. gelen bu parayı arkadaşına EFT yaparak gönderdi. Bolulu öğretmen ne yazlığına ne de gönderdiği parayı geri alamayınca B.B.’dan davacı ve şikayetçi oldu. Sözde avukat B.B., öğretmen M.G.’den sadece 85 bin TL aldığını, bu parayı da geri ödeyeceğini taahhüt ederken, kendisinin de mağdur olduğunu söyledi. Aslında, yazlığın sahibi fiyatı 290 bin TL’ye çıkartınca bu iş bozuldu. Ben kendisinden 200 bin TL almadığını beyan etti.

Mağdur öğretmen G.M.’de, B.B.’ye yazlık alma karşılığı toplamda 200 bin TL havale ettiğini, makbuzların elinde olduğunu ve B.B.’den davacı ve şikayetçi olduğunu belirtti. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, eksik evrakların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.