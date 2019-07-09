Sen nasıl bir evlatsın!

Haber: C. Kutay AYKAN

Olay Sağlık mahallesinde meydana geldi. 45 yaşındaki K.B., 83 yaşındaki annesiyle tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan K.B., yumruk darbeleriyle annesini darp etti. Yaşlı kadının çığlıklarını ve feryatlarını duyan komşuları durumu hemen 155 Polis İmdat hattına bildirerek yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri 83 yaşındaki M.B., yarı baygın vaziyette evin salon kısmında buldu. Yaşlı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, annesini darp eden K.B. hakkında yasal işlem ve soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 12:29