Sen ne yaptın Fatih(!)

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Sözcüsü Rasim Özdemir, her sabah olduğu gibi parkta spor yapmaya çıktı. Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’in dikkatini, üzeri çöple dolu olan bir masa çekti. Masada bir cüzdan unutulduğunu gören Rasim Özdemir Zabıta ekiplerini parka çağırdı.

Parklarda karşılaştığı kirliliğe tepkisini dile getiren Özdemir, cüzdanını bulduğu Fatih A.’ya masayı temizledikten sonra kimliğini zabıtadan alabileceğini bir video ile duyurdu.

MASAYI TEMİZLE, FOTOĞRAFINI ÇEK, CÜZDANINI AL

Rasim Özdemir karşılaştığı manzara sonrası çektiği videoda şu ifadelere yer verdi: “Ben her sabah spor yapıyorum. Fakat spor yaptığım zaman parklarımızda karşılaştığımız manzara ne yazık ki bu şekilde. Akşam keyifli bir sohbet geçiren arkadaşlar ne yazık ki masayı bu şekilde bırakıp terk ediyorlar. Fakat bugün spor yaparken farklı bir şeyle karşılaştım. Bunları temizlemek istediğim zaman baktım ki arkadaşlardan bir tanesi cüzdanını unutmuş. İçinde sadece bir kimlik kartı var. Arkadaşın ismi Fatih A. Şimdi ben cüzdanı zabıta arkadaşlara teslim ediyorum. Ve Fatih A.’ya diyorum ki ‘Fatih bu masayı biz bu şekilde bırakıyoruz. Bugün biz temizlemeyeceğiz, arkadaşlara söyledik. Bugün sen temizleyeceksin bu masayı. Fotoğrafını çekeceksin, zabıta arkadaşlara getireceksin ve cüzdanını o şekilde teslim alacaksın.”

Başkan Yardımcısı Özdemir’in yayınladığı videoyu gören 17 yaşındaki liseli genç Fatih A. parka giderek masayı temizledi. Fatih A. temizlediği masanın fotoğrafını zabıtaya göstererek cüzdanını aldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 11:28