Sen neymişsin be abi!



Haber: C. Kutay AYKAN

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın danışmanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde çalışan yakın koruması, Gençlik ve Spor eski Bakanı Suat Kılıç’ın akrabası olduğu yalanıyla birçok kişiyi kandırarak dolandıran şahıs ilk kez mahkeme huzuruna çıktı. Gizli bir görevle Bolu’da emrindeki 300 kişiyle FETÖ mücadelesi içerisinde olduğunu ve yeraltı dünyasının halen cezaevinde bulunan ünlü ismi Alaaddin Çakıcı’nın yeğeni olduğunu belirterek birçok kişiye iş vadinde bulunan dolandırıcı son işinde yakayı ele verdi. Devlet büyüklerinin isminin karıştığı dolandırıcılık davasında işe koyma vaadiyle parasını aldığı 2 Bolulu vatandaşı dolandırmak suçundan hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Soner M. İle sevgilisi Yıldız E. Ç.’in yargılanmasına başlandı.

Bir başka dolandırıcılık suçundan Bolu Yarı Açık Cezaevinde hükümlü bulunan Soner M. üzerine atılı hiçbir suçlamayı kabul etmeyerek; “Benden şikayetçi olan iki arkadaşa MİT’te görev yaptığımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın olduğumu hiç söylemedim. Kendilerinden borç istedim. Kurduğum bir şirket iflas ettiğimden dolayı 735 bin TL borcum vardı. Bu borçları ödemek için borç aldım. Sevgilimi de bu işe alet etmedim. Suçsuzum” dedi. Mahkeme heyeti, Soner M.’nin çok sayıda hakkında dolandırıcılık davasının bulunduğu öğrenildi.

ÇOCUĞU OLDUĞUNU DUYUNCA ŞOK OLDU

Duruşmada tutuksuz olarak yargılanan Yıldız E. Ç., mahkeme heyetinin Soner M.’ye kaç çocuk sahibisin sorusuna 2 çocuk demesinin ardından şok oldu ve birden tebessüm etmeye başladı. Bu durumu fark eden mahkeme başkanı, “İlk defa mı öğreniyorsun” sorusuna “Evet” cevabı verdi. Tutuksuz sanık Yıldız E. Ç., olaylarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirterek; “Soner ile 2 yıllık sevgililik dönemimiz oldu. Ama bu olaylardan dolayı ve cezaevine görmesinden ötürü ayrıldık. Benim yanımda hiç zaman devlet büyüklerinin makamını ve ismini zikreterek bir konuşması olmamıştır. İddiaya göre beni de İstanbul Vergi Dairesine de işe yerleştirmemiştir. Şikayetçi Ercan isimli şahsın şoför olarak özel bir kurumda işe alınacağını duydum. Soner, sadece benim banka hesabımı kullanıyordu. Kendi hesabının bloke olduğunu, bu yüzden bir banka hesabına ihtiyaç duyduğunu söylediğinde bende iyilik amacıyla banka kartımı ona verdim. Bazen siyasi yakınlarının olduğunu söylüyordu” dedi.

İMAM KADROSUNA GİRMEK İSTEMİŞ

Mağdur konumunda olan ve sanık Soner M. tarafından dolandırıldığını iddia eden Ercan D.; “Şahıs ile bir arkadaş vasıtasıyla tanıştım. Şahıs kendisini MİT Müsteşarı Hakan Fidan danışmanı olduğunu hatta kendisiyle her gün görüştüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın korumalığını yaptığını, Gençlik ve Spor eski Bakanı Suat Kılıç ile yakın arkadaş olduğunu belirterek yılda 6 kişiyi devlet makamlarından birini işe alma hakkı bulunduğunu söyledi. Bende kendisine Cumhurbaşkanlığında imam kadrosunda çalışmak istediğimi ilettim. O da bu kadronun dolu olduğunu ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının özel şoförlüğümü yapabileceğimi, olmazsa Cumhurbaşkanlığında özel olarak görev yapabileceğimi , hatta vatan millet için hayatımı vermem için yemin etmeye hazır olmamı istedi. Bu arada ülkemizin geleceği için istihbarat için çalıştığını söyledi. Benden bu güne kadar 60 bin TL’ye yakın para aldı”

CEZAEVİNDE ÇAKICI İLE OPERASYON YAPACAKMIŞ

Mağdur Ercan D.’nin yaptığı açıklamalar şok üstüne şok yaratmaya devam etti. Ercan D., şu iddialarda bulundu; “Sürekli olarak sanık cep telefonuyla konuşuyordu. Hep Hakan Fidan ile görüşüyor gibi yapıyordu. Bu olaylar olurken sevgilisi Y. E. Çiçek’te yanında buluyordu. Devlet büyükleriyle birlikte olduğunu hep onun yanında konuşuyordu. Hatta bir keresinde annesinin ve babasının AK Parti kurucularından olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu sayede yakından tanıştığını söyledi. Bir gün cezaevine girdiğini duydum. Sevgilisinin evine gittim ve durumu öğrenek istedim. Sevgilisi, bana; ‘Soner cezaevine girdi. 3 gün cezaevinde kalacak. Bu 3 gün içerisinde cezaevinde bulunan Alaaddin Çakıcı ile birlikte olacağını ve cezaevinde gizli bir görevle operasyon yapacağını, bunu da kimseye söylememi istedi’ bu andan itibaren dolandırıldığımı anladım” dedi.

ALLAH’INDAN BULSUN

Bir değer mağdur Mehmet K.’de, kendisinin 6 bin 500 TL’nin dolandırıldığını belirterek; “Bende Soner ile bir arkadaş vasıtasıyla tanıştım. Benim de bir tapu işim vardı. Kendisiyle 6 bin 500 TL karşısında anlaştım. Parayı da ödedim. Bana da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında görev yaptığını, 300 kişilik bir özel bir kadroyla Bolu’da FETÖ terör örgütüyle mücadele ettiğini, bu konuyla direk olarak Cumhurbaşkanıyla görev yaptığını söyledi. Ama, be bu olaydan bıktım kurtulmak istiyorum. Allah’ından bulsun. Para da artık benim için sorun değil. Şikayetçi değilim” açıklamasında bulundu. Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 17 Eylül 2019 tarihine erteledi.





Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 10:31